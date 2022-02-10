Başkale'de eğitime kar engeli - Haberler
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Başkale'de eğitime kar engeli

AA, Mesut Varol - Güncel
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Başkale'de eğitime kar engeli

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

AA / Mesut Varol - Güncel

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