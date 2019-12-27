Başkale'de eğitime kar engeli
Van'ın Başkale ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
27.12.2019 08:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 08:30
Van'ın Başkale ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kaynak: AA