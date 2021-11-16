Başkale'de "düzensiz göçle mücadele" çalıştayı düzenlendi

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale ilçesinde "düzensiz göçle mücadele" çalıştayı yapıldı.

Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Göç İdaresi İl Müdürlüğü ekipleri, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülükleri, düzensiz göçle ilgili doğru bilinen yanlışlar, uluslararası koruma ve ikamet hakkında bilgiler aktardı.

Göçmenlerin sosyal uyumda yaşadığı sıkıntılar ve çözümleri üzerine değerlendirme yapılan çalıştaya Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Bahadır Helli, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ve kamu kurum müdürleri katıldı.