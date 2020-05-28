Başkale'de dezenfeksiyonu yapılan camiler ibadete hazır Dezenfeksiyonu yapılan caminin drone ile havadan görüntülenmesi Başkale İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan'ın açıklaması Cami avlusunun dezenfeksiyonunun yapılması Başkale'de dezenfekte edilen camiler ibadete hazır VAN - Başkale yeni tip koronavirüs salgını süresince ibadete kapalı olan...

Dezenfeksiyonu yapılan caminin drone ile havadan görüntülenmesi Başkale İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan'ın açıklaması Cami avlusunun dezenfeksiyonunun yapılması Başkale'de dezenfekte edilen camiler ibadete hazır VAN - Başkale yeni tip koronavirüs salgını süresince ibadete kapalı olan camiler, yarın cuma namazı ile yeniden açılıyor. Kaynak: AA