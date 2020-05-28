Başkale'de dezenfeksiyonu yapılan camiler ibadete hazır
Dezenfeksiyonu yapılan caminin drone ile havadan görüntülenmesi Başkale İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan'ın açıklaması Cami avlusunun dezenfeksiyonunun yapılması Başkale'de dezenfekte edilen camiler ibadete hazır VAN - Başkale yeni tip koronavirüs salgını süresince ibadete kapalı olan...
28.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:22
Dezenfeksiyonu yapılan caminin drone ile havadan görüntülenmesi
Başkale İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan'ın açıklaması
Cami avlusunun dezenfeksiyonunun yapılması
Başkale'de dezenfekte edilen camiler ibadete hazır
VAN - Başkale yeni tip koronavirüs salgını süresince ibadete kapalı olan camiler, yarın cuma namazı ile yeniden açılıyor.
Kaynak: AA