Başkale'de dezenfeksiyonu yapılan camiler ibadete hazır
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Başkale'de dezenfeksiyonu yapılan camiler ibadete hazır

Dezenfeksiyonu yapılan caminin drone ile havadan görüntülenmesi Başkale İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan'ın açıklaması Cami avlusunun dezenfeksiyonunun yapılması Başkale'de dezenfekte edilen camiler ibadete hazır VAN - Başkale yeni tip koronavirüs salgını süresince ibadete kapalı olan...

28.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:22

Dezenfeksiyonu yapılan caminin drone ile havadan görüntülenmesi

Başkale İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan'ın açıklaması

Cami avlusunun dezenfeksiyonunun yapılması

Başkale'de dezenfekte edilen camiler ibadete hazır

VAN - Başkale yeni tip koronavirüs salgını süresince ibadete kapalı olan camiler, yarın cuma namazı ile yeniden açılıyor.

Başkale'de dezenfeksiyonu yapılan camiler ibadete hazır

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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