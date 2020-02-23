Başkale'de depremzedeler için çadırlar kuruluyor

23.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 22:08

Türkiye'nin İran sınırında meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ilçesinde hasar gören evlerin bulunduğu mahallelerde çadırların kurulumu devam ediyor. Yetkililer vatandaşların geceyi rahat ve huzurlu geçirmesi için tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor.



İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy ilçesinin Zerabad bölgesinde sabah saat 08.53'de 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından akşam saat 19.00 sıralarında 5.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen depremde 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Akşam meydana gelen depremde ise ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadığı aktarıldı. AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale İlçe Jandarma, 112 Acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Barınma ve iaşe ihtiyacının karşılanmasına yönelik iyileştirme çalışmalarına başlanıldı. Akşam saatlerinde vatandaşların geceyi rahat ve huzurlu geçirmesi için çadır kentler kurulmaya devam ediyor. Yetkililerin çalışmaları kameralara yansıdı. - VAN

Kaynak: İHA