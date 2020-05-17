Başkale'de deprem sonrası geçici barınma merkezi tamamlandı Başkale'de deprem sonrası geçici barınma merkezi tamamlandı 5.9'luk İran depreminin vurduğu Başkale'de geçici barınma merkezlerinde çalışmalar tamamlandı.

Başkale'de deprem sonrası geçici barınma merkezi tamamlandı

VAN - 5.9'luk İran depreminin vurduğu Başkale'de geçici barınma merkezlerinde çalışmalar tamamlandı. Kurulumu biten 1389 konteyner depremzedelere teslim edildi.

23 Şubat'ta İran'ın Khoy kentinde meydana gelen 5,9'luk depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri zarar gören vatandaşlar, çadır kentlere yerleştirilmiş, bir taraftan ise 19 mahallede vatandaşların kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulması için çalışma başlatılmıştı. Geçici barınma merkezlerinden en çok yıkımın olduğu Özpınar,Güvendik,Gelenler, Ömerdağı, Kaşkol ve Böğrüpek mahallesindeki alanda konteynerlerin kurulum çalışmaları tamamlandı. Diğer hasar alan mahallelerle birlikte toplamda 19 mahallede aileler için yerleştirilen toplu konteyner merkezlerine; elektrik, su, kanalizasyon başta olmak üzere tüm alt yapı çalışmaları AFAD ekiplerince tamamlandı.19 mahallede kurulumu tamamlan 1389 konteynere aileler yerleştirildi.

Ailelere temizlik ve gıda yardım kolileri de dağıtıldı. Depremzedelere günlük ekmek yardımları da hala devam ediyor.

"Devletimiz her şeyi yaptı"

Özpınar Mahalle Muhtarı Cezmi Arslan, ilk etapta çadırlarda kaldıklarını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Konteynerlerimizin kurulumu tamamlandı. İnşallah devletimiz bizlere ev de yapacak. 130 konteynerimiz kuruldu. Biz devletimizden memnunuz, Allah devletimize zeval vermesin. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, valimize ve kaymakamımıza bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Devletin tüm kurumları 24 saat yanımızdaydı. Hala bize yardımlar geliyor. Gıda yardımı ve günlük ekmek yardımları devam etmektedir. Allah herkesten razı olsun" dedi.

Kaynak: İHA