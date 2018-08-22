Başkale'de Çocuklar İçin Şişme Oyun Parkı Kuruldu

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Belediyesi tarafından çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Başkale Belediyesi, alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra çocuklar için de çalışmalarını sürdürüyor. Çocuklar, belediye tarafından kent merkezinde ve mahallerde kurulan şişme oyun parkında güzel zaman geçiriyor. Gün içerisinde okul bahçelerine kurulan şişme oyun parkında doyasıya eğlenen çocuklar, belediye yetkililerine teşekkür etti. - VAN