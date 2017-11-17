Başkale'de Çatışmada Şehit Olan Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren İçin Mevlit Okutuldu

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi Kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Kemal Zeren için Mevlid-i Şerif okutuldu.



Başkale Kaymakamlığı, Başkale Belediyesi, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Komando Tabur Komutanlığı'nın organizasyonuyla Merkez Camii'nde verilen mevlide Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Alay Komutan yardımcısı Garnizon Komutanı Piyade Albay Tefik Abaşlıoğlu, İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Şener Karaboğa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Hati, Komando Tabur Komutanı Binbaşı Selman Bilgen, ilçedeki kamu kurum amirleri, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlit programı, Başkale İlçe Müftü Vekili Hamit Karadeniz tarafından şehit Zeren için Mevlid'i Şerif okundu, tüm şehitlere rahmet dileyerek dualar edildi. Okunan Mevlid'i Şerif ve kılınan Cuma namazının ardından cami cemaatine gül suyu, lokum ve yemek ikram edildi.



Burada bir konuşma yapan Kaymakam Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren'in 22 Ekim 2017 tarihinde Başkale ilçesinde şehit düştüğünü hatırlattı. Öztürk, "Çatışmada Başkale Komando Tabur Komutanlığında görevli Uzman Onbaşı Kemal Zeren şehit olmuştu. Vatan uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken, hatıraları önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Şehitlerimiz her zaman olduğu gibi bugünde, yarında yüreğimizde yaşamaya devam edeceklerdir. Şehitlerimize minnettarız. Cennet vatanımız uğruna can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, hürmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" dedi. - VAN