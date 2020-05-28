Başkale'de camiler cuma namazına hazır Van'ın Başkale ilçesinde cuma günü cemaatle namaz kılınacak camilerde yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde cuma günü cemaatle namaz kılınacak camilerde yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden bu yana geçici olarak ibadete kapatılan camiler, 29 Mayıs Cuma günü belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden açılıyor. Öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınacağı camilerde gerekli adımlar atılırken, Başkale Belediyesi de müftülük tarafından belirlenen camilerde temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım işlemlerini başlattı.

Başkale İlçe Müftü Vekili Celalettin Alkan, Başkale'de belirlenen 5 camide namaz kılınacağını belirterek, "Yarın Allah'ın izniyle 5 camimizde cemaatimizle beraber cuma namazını kılacağız. Camilerimizin içini kullanamayacağız. Bahçelerini kullanacağız. Biz gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Belediyemiz tarafından camilerimizde çalışmalar yapılıyor. Sosyal mesafe kuralına göre çizgiler çizildi. Her bir camimizde 5 kişilik heyet olacak. Vatandaşlarımızı yönlendirecekler. Vatandaşlarımızın sünnete uygun şekilde maskeli ve seccadesi ile gelmeleri için rica ediyoruz. Bu şekilde gelmeyenler cuma namazına alınmayacaklar. Sorumlu davranmalıyız. Başkale halkımızı duyarlı davranmaya davet ediyorum" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA