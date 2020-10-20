Başkale'de caddeler sıcak asfaltla yenileniyor
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Başkale'de caddeler sıcak asfaltla yenileniyor

20.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:47
Başkale'de caddeler sıcak asfaltla yenileniyor

Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri ana caddeleri sıcak asfaltla yeniliyor.

Van'ın Başkale ilçesinde belediye ekipleri ana caddeleri sıcak asfaltla yeniliyor.

Belediye ekipleri Şehit Kerim Aydın, Cumhuriyet, Mahmut Ertuş, Kadir Saruhan ve İskender Ertuş caddelerinde sıcak asfalt çalışması başlattı.

İlgili kurum müdürleriyle çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, ilçenin bu çalışmayla daha modern görünüme kavuşacağını söyledi.

İlçenin güzelleşmesi adına ana caddelerde yenileme çalışması başlattıklarını aktaran Solak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda sağlı sollu tüm kaldırımları yeniden inşa ettik. Caddelerimiz büyük oranda tahrip olmuştu. Kırık, çukur ve çirkin görüntü vardı. Bu alanlar düzeltildi. Caddelerimizde sıcak asfalt yapım işine başladık. İlçemizde elektrik alt yapısı da tamamen yer altına alındı. Kaldırımlarda dekoratif ışıklandırma da yapacağız. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Çalışmaların yapıldığı caddeleri gezen Solak, vatandaşlarla sohbet etti, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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