Başkale'de Buğday Hasatına Başlandı

Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan, buğday hasatına başlayan çiftçileri tarlada ziyaret etti.



Güroluk Mahallesi'nde hasat yapan çiftçilerden Şehmuz Aslan'la görüşen Aşkan, ürünün kalitesi ve kayıplarla ilgili bilgi aldı.



Aşkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Oda'da kayıtlı mühendislerle birlikte çiftçileri ziyaret ettiklerini söyleyerek, iklimden dolayı 2016'da buğday ekiminde yaşanan sıkıntının devam ettiğini söyledi.



2017'de verimin bir önceki yıla göre daha iyi olduğunu bildiren Aşkan, "Bunun yerinde tespiti için geldik. Gördüğümüz kadarıyla bu yılki hasat ne çok kötü, ne de çok iyidir. Ürünümüzde kalite düşüklüğü var. Çiftçilerimize anlatmak istediğimiz artık sertifikalı tohum ile buğday tarlalarını iyi kullanılmasıdır. Yabancı ot ile mücadele ilaçlarının kullanılması lazım." dedi.



Başkale'nin çiftçilik ve hayvancılıkla geçinen bir ilçe olduğunu dile getiren Aşkan, şöyle konuştu:



"Ama tarım çok azalmış. Köylerde insanların kalabilmesi için çiftçimize destek verilmesi lazım. İŞ-KUR desteği köylerimize de verilmelidir. Çobanların sigortalarının verilmesi gerekiyor. İneklerden süt sağımı yapan ev hanımlarına ve tarlada çalışan insanlara da verilmesi gerekiyor. Benzin ve gübre fiyatlarının düşürülmesi lazım ki ülkemize daha verimli katkıda bulunalım."