Başkale'de "Bir oyun bin tebessüm" projesi

16.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:36

Başkale Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir oyun bin tebessüm" projesi, kırsal mahallelerdeki okullarda devam ediyor.



Proje kapsamında Başkale Kız Meslek Lisesi öğrencileri, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Hatipova Mahallesi ilkokulundaki öğrencilere yönelik tiyatro gösterisi sahneledi.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın eşi Esra Solak ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle tiyatro oyununu izledi.

Solak, trafik kuralları, saygı ve hoşgörü konularının işlendiği oyunun ardından öğrencilerle pasta kesti, hediyeler verdi.

Kaynak: AA