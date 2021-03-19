Başkale'de bir araçta eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda Başkale ilçesinde, 8 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Mart 2021'de elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi yolu üzerinde durdurulan, şüpheli D.F. yönetimindeki araçta adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan aramada, 8 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli D.F. gözaltına alınmış olup adli soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur