Başkale'de bir araçta eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkale'de bir araçta eroin ele geçirildi

19.03.2021 14:35 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:43
Başkale'de bir araçta eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalarda Başkale ilçesinde, 8 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Mart 2021'de elde edilen istihbari bilgiler neticesinde, Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi yolu üzerinde durdurulan, şüpheli D.F. yönetimindeki araçta adli makamlardan alınan arama kararı ile yapılan aramada, 8 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili şüpheli D.F. gözaltına alınmış olup adli soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Hulusi Akar Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Demet Akalın Hakan Taşıyan Aslıhan Karalar
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ünal Karaman Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale'de bir araçta eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:44:39. #1.15#
title