Başkale'de "Aile İçi İletişimi Güçlendirme" Semineri

Van'ın Başkale ilçesinde "Aile İçi İletişimi Güçlendirme ve Çocuk Eğitimi" düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda belediye tarafından yürütülen SODES projesi kapsamında ilçedeki bir salonda düzenlenen seminerde, öğretmenler Kardelen Çakır ile Cemre Sayım, katılımcılara sunum yaptı.

Aile içinde iletişimin nasıl güçlendirileceği ve çocukları eğitirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilerin aktarıldığı eğitime, kadınlar ilgi gösterdi.

Seminerde bilgilendirici broşür de dağıtıldı.