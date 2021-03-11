Başkale'de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Başkale Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen çeşitli markalarda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale'de istihbarat ve narkotik suçlarla mücadele ekipleri, gümrük kaçağı malzemelerin satışı ve sevkiyatının önüne geçebilmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda Esenyamaç Mahallesi'nin Nenehatun mezrasında bir evde yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirilen çeşitli markalarda 9 bin paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili şüpheli F.A gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur