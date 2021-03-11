Paket paket kaçak sigaraları ele geçirdiler
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Paket paket kaçak sigaraları ele geçirdiler

11.03.2021 09:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:18
Paket paket kaçak sigaraları ele geçirdiler

Paket paket sigaraları ele geçirdiler. Van'ın Başkale ilçesinde bulunan 9 bin kaçak paket sigaralar polisler tarafından alı konuldu.

Van'ın Başkale ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekiplerinin yapmış oldukları çalışmalar neticesinde Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrasında operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu D.T. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada yurda kaçak yollarla getirilen çeşitli markalarda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, sigaraların sahibi olduğu iddia edilen F.A. isimli şüpheli ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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