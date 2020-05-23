Başkale'de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Başkale'de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde 9 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Başkale'de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
23.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:29

Van'ın Başkale ilçesinde 9 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kaşkol Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.

Araçta çeşitli markalarda 9 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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