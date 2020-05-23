Başkale'de 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van'ın Başkale ilçesinde 9 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
23.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:29
Van'ın Başkale ilçesinde 9 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kaşkol Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı.
Araçta çeşitli markalarda 9 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: AA