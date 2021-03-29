Başkale'de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkale'de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla getirilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde yurda kaçak yollarla getirilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, alınan bir ihbar üzerine İran sınırında bulunan Esenyamaç Mahallesi'nde operasyon düzenledi. A.D. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucu yurda kaçak yollarla getirildiği belirtilen 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 adet güvercin ele geçirildi. Jandarma ekipleri, kaçak sigara ve güvercinlere el koyarken, A.D. isimli şahıs ise gözaltına alındı.

El konulan kaçak sigaralar imha edilirken, güvercinler ise Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - VAN

Başkale'de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi
Başkale'de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Tülin Özen Sezen Aksu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Okay Yokuşlu Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Çin Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale'de 7 bin 632 paket kaçak sigara ve 90 güvercin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 09:20:50. #1.16#
title