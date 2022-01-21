Başkale'de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu - Haberler
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Başkale'de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Yerel

Başkale'de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonuVAN Van'ın Başkale ilçesinde yolların kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle tansiyon hastası 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Başkale'de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

VAN Van'ın Başkale ilçesinde yolların kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle tansiyon hastası 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Başkale'de etkili olan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Savaş Mahallesi Aşağı Durak mezrasında rahatsızlanan yüksek tansiyon hastası 77 yaşındaki Delal Polat için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Aşağı Durak mezrasına doğru hareket eden ekipler. yolların yoğun kar yağışı ile kapalı olmasından dolayı ilerleyemedi. Sağlık ekipleri Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler. karlı yolların bir kısmını uzun süren çalışmayla açabildi. Bir metreden fazla kar kalınlığının olduğu köy yolu uzun uğraşlar sonucunda bir noktaya kadar açılabildi.

Uzun uğraşlar sonucu sağlık ekipleri Delal Polat'ın evine ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Polat, ambulansa bindirilerek 6 saatlik çalışmasının sonunda Başkale Devlet Hastanesine getirildi.

Hastanede doktorlar tarafından karşılanan Polat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başkale'de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Başkale'de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

Başkale'de 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Son Dakika Haberleri

Başkale, Van, kar, Yerel, Haber

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