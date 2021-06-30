Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51,5 kilogram eroin ele geçirildi.

- Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 51,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Haziran 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Başkale ilçesi Aydemir Mahallesi Testili mevkiinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan operasyon sonucunda, iki çuval içerisinde 100 paket halinde 51,5 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgisi olduğu tespit edilen A.D. ve Y.E. isimli şüpheliler kullanmış oldukları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi
Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi
Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi
Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu

Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Ukrayna'da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı
Ukrayna'da Türk vatandaşları 1 ton eroinle yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkale'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 22:57:33. #1.14#

title