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5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından arazide yapılan operasyonda, 5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde güvenlik güçleri tarafından arazide yapılan operasyonda, 5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri ile birlikte Başkale ilçesi kırsalında araya faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan arama tarama faaliyeti esnasında 5 at ile birlikte kaçakçılık yaptığı anlaşılan 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Atların üzerinde ve yol güzergahında 42 adet havalı tüfek ve 119 adet havalı tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı" denildi.

(İHA)

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

5 at üzerinde 42 adet havalı tüfek ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Güvenlik güçleri, Başkale, Van, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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