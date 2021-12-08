Başkale'de 47 kilo 708 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Başkale'de 47 kilo 708 gram eroin ele geçirildi

Başkale'de 47 kilo 708 gram eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda araziye gömülü vaziyette 47 kilo 708 gram eroin ele geçirildi.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda araziye gömülü vaziyette 47 kilo 708 gram eroin ele geçirildi.

Başkale'de bir ihbarı değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale İlçe Jandarma ekipleri ile birlikte ilçeye bağlı Gedikbaşı Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyon sonucu arazide gömülü 4 çuval içerisinde, 94 paket halinde 47 kilo 708 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

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