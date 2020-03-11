Başkale'de 44 küçükbaş hayvan telef oldu Van'ın Başkale ilçesinde 44 küçükbaş hayvan telef oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde 44 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçenin Öncüler Mahallesi'nde yaşayan Vefa Yıldırım, ağıla giren tilkiden kaçmaya çalışan 44 koyununun telef olduğunu söyledi.

Geçimini hayvancılıkla sağladığını anlatan Yıldırım, "Sabah saatlerinde koyunlara ot vermeye gittiğimde ağıldan bir tilkinin çıktığını gördüm. İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştım. Koyunlar telef olmuştu. Hemen yetkilileri aradım. Annelerini kaybeden kuzularım da sahipsiz kaldı. Yetkililerden yardım istiyorum." diye konuştu.

İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri de yaptıkları incelemenin ardından telef olan hayvanları kireçleyerek gömdü.

Kaynak: AA