Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Yerel

Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandıVAN Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

VAN Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Başkale'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde 20 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 42 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri de kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kar yağışının beyaza bürüdüğü ilçede vatandaşlar güne karla uyanırken, belediye ekipleri de ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Sabah iş yerlerini açan vatandaşlar ise araçlarının üzerini kürekle temizledi.

Kar yağışının geç başladığını belirten Ejder Demirhan, "Beklediğimiz kar geldi. Zaten memleketimiz kar memleketidir. Bu yıl kuraklık vardı. Çiftçilerimiz için bu kar iyi olacak inşallah" dedi.

Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Başkale'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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