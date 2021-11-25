Başkale'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

BAŞKALE, VAN (AA) - Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Azıklı Ortaokulu'nda düzenlenen "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı"nda öğrencilerin projelerini inceledi.

Milli Eğitim Müdürü Serhat Kaçmaz ile fuarın açılışını gerçekleştiren Solak, projeler hakkında öğrencilerden ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaymakam Solak, bilime, sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yaptığı birbirinden değerli projeler bizlere gelecek için umut verdi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.

Okuldaki derslikleri de dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Solak, oyuncak ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

AA / Zafer Tayfur - Son Dakika Haberleri

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