Başkale'de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi
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Başkale'de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi

Başkale'de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Başkale ilçesinde bir araçta yapılan detaylı aramada; 5 parça ahşap malzeme içerisine zulalanmış vaziyette toplam 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili bir şahıs "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi. - VAN

Başkale'de 4 kilo 90 gram afyon sakızı maddesi ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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