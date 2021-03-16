Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi

16.03.2021 09:52 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:59
Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde poşet içerisinde kar altında gizlenmiş 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde poşet içerisinde kar altında gizlenmiş 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.

Başkale ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6. Hudut Tugay Komutanlığı birlikleri, arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında Sarısu mevkiinde kar altına gizlenmiş poşet içerisinde uyuşturucu madde buldu. Yapılan incelemelerin ardından bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, poşet içerisindeki maddenin 4 kilo 506 gram toz esrar olduğunu belirledi. Uyuşturucu maddenin kim ya da kimlere ait olduğu tespit edilmesi için olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi
Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi
Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Şevket Çoruh Rasim Öztekin Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Halis Özkahya Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale'de 4 kilo 506 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:00:08. #1.15#
title