Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü

29.01.2021 14:48 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:03
Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü

VAN'ın Başkale İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 30 yıldır yolları olmadığı için büyük sıkıntı yaşayan Tabur Sokak'taki 7 hane dağ yamacındaki 200 metrelik patika yolu kullanıyordu.

VAN'ın Başkale İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 30 yıldır yolları olmadığı için büyük sıkıntı yaşayan Tabur Sokak'taki 7 hane dağ yamacındaki 200 metrelik patika yolu kullanıyordu. Yol yapılması için Başkale Belediyesi'ne başvuran mahalle sakinlerinin sorunu yeni yol yapılarak çözüldü.

Başkale ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi 7 haneli Tabur Sokak sakinleri yıllardır yolu olmadığı için büyük sorun yaşadı. Yaklaşık 30 yıldır dağ yamacındaki 200 metrelik patika yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşların girişimleri sonucu Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dağ yamacındaki kayalık alanda iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların kullanabileceği yeni bir yol yapıldı. İlk olarak iş makineleri ile ayalık alanda çalışma yapılırken, yeni bir yol açıldı. Dere yatağına beton borular döşendi ve istabilize yol yapıldı. 

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Dere, 2 gün içerisinde yolun tamamlanacağını ve vatandaşların hizmetine sunulucağını söyledi. Dere, "Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizin verdiği talimat doğrultusunda biz gereken çalışmayı başlattık. Allah'ın izniyle bu yol 2 gün içerisinde ulaşıma açılacaktır. 4 günlük bir çalışma ile yeni bir yol yaptık" dedi. Yıllardır yol çilesi çektiklerini ancak çalışmalar sonucu yeni yol yapıldığı için mutlu olduklarını söyleyen Ömer Demirhan, 30 yıldır yollarının olmadığını anlattı. Demirhan, "30 yıldır bizim yolumuz yok. Kaymakamımız sesimizi duydu. Sağ olsun şu an ekipler bize yol yapıyor. 7 hane burada yaşıyoruz. Önceliğimiz uluşımdı. Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür eden mahalle muhtarı Vechi Ayhan ise, "Yolumuzu yapan belediye başkanımız ve ekibine mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Yıllardır yapmak istediğimiz bu yolu yaptılar. Büyük bir sorunumuz ortadan kalktı. Bu mahallemizin büyük sıkıntılarından biriydi. Defalarca dile getirdik. Bugün yolumuz yapılarak bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 


Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü
Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Feyza Aktan Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ömer Ali Okan Buruk Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Sakarya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 15:03:44. #1.14#
title