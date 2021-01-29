Başkale'de 30 yıllık yol sorunu çözüldü

VAN'ın Başkale İlçesi Hafiziye Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 30 yıldır yolları olmadığı için büyük sıkıntı yaşayan Tabur Sokak'taki 7 hane dağ yamacındaki 200 metrelik patika yolu kullanıyordu. Yol yapılması için Başkale Belediyesi'ne başvuran mahalle sakinlerinin sorunu yeni yol yapılarak çözüldü.

Başkale ilçesine bağlı Hafiziye Mahallesi 7 haneli Tabur Sokak sakinleri yıllardır yolu olmadığı için büyük sorun yaşadı. Yaklaşık 30 yıldır dağ yamacındaki 200 metrelik patika yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşların girişimleri sonucu Başkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dağ yamacındaki kayalık alanda iş makineleri ile yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların kullanabileceği yeni bir yol yapıldı. İlk olarak iş makineleri ile ayalık alanda çalışma yapılırken, yeni bir yol açıldı. Dere yatağına beton borular döşendi ve istabilize yol yapıldı.

Ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Dere, 2 gün içerisinde yolun tamamlanacağını ve vatandaşların hizmetine sunulucağını söyledi. Dere, "Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimizin verdiği talimat doğrultusunda biz gereken çalışmayı başlattık. Allah'ın izniyle bu yol 2 gün içerisinde ulaşıma açılacaktır. 4 günlük bir çalışma ile yeni bir yol yaptık" dedi. Yıllardır yol çilesi çektiklerini ancak çalışmalar sonucu yeni yol yapıldığı için mutlu olduklarını söyleyen Ömer Demirhan, 30 yıldır yollarının olmadığını anlattı. Demirhan, "30 yıldır bizim yolumuz yok. Kaymakamımız sesimizi duydu. Sağ olsun şu an ekipler bize yol yapıyor. 7 hane burada yaşıyoruz. Önceliğimiz uluşımdı. Çalışmalarından dolayı belediye ekiplerimize çok teşekkür ederiz" dedi.

Yapılan çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür eden mahalle muhtarı Vechi Ayhan ise, "Yolumuzu yapan belediye başkanımız ve ekibine mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Yıllardır yapmak istediğimiz bu yolu yaptılar. Büyük bir sorunumuz ortadan kalktı. Bu mahallemizin büyük sıkıntılarından biriydi. Defalarca dile getirdik. Bugün yolumuz yapılarak bu sorun da ortadan kalkmış oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun AKSU