Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı
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Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.

Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı
30.08.2020 12:14 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:18

VAN (İHA) – Van'ın Başkale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.

Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.

Törene Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Bahtiyar Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak ve kamu kurum müdürleri katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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