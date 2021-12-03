Başkale'de "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" düzenlenen programla kutlandı.

Başkale Anadolu Lisesinin konferans salonunda özel eğitim okulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından özel eğitim okulu öğrencileri tarafından dans, koro, tiyatro ve folklor gösterileri yapıldı.

Kaymakam Solak, programın ardından ilçede ikamet eden ortopedik engelli Ramazan Erdaş ve zihinsel engelli amcası Cemil Erdaş'ı evlerinde ziyaret etti. Aile ile yakından ilgilenen ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Kaymakam Solak, Erdaş ailesinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutladı. - VAN