Başkale'de 22 İş Yeri ve Çocuk Parkı Hizmete Açıldı

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Başkale Belediyesince yapılan 22 iş yeri ve çocuk parkı, törenle hizmete açıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, törende yaptığı konuşmada, barakalardan oluşan alanın temizlenerek yerine modern iş yeri yapıldığını söyledi.

Belediye tarafından inşa edilen 22 modern dükkanın bugün hizmete açılacağını aktaran Solak, "600 bin lira yatırım yapılan bu iş yerleri hizmetinize sunulacaktır. Eski hak sahipleri olan esnaflarımıza verildi. Faaliyetlerine burada devam edecekler. Esnafımızın daha rahat ve güzel bir ortamda işlerini yürütmesini sağlamış olduk. Belediyemiz bütün işlerini kendi öz kaynaklarıyla yapıyor. Halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İş yerlerimiz esnafımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş yerlerin açılışı yapıldı, anahtarlar hak sahiplerine teslim edildi.

Solak ve beraberindeki ilgililer, daha sonra Merkez Tepebaşı Mahallesi'nde yapılan çocuk parkının açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesiminin ardından Solak ve beraberindekiler, parkı gezerek, fotoğraf çektirdi.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, İlçe Emniyet Müdür Adil Metin, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar da katıldı.