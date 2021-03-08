Başkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
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Başkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

08.03.2021 08:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:55
Başkale'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde yapılan aramada 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın Başkale ilçesindeki bir evde yapılan aramada 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Başkale ilçesindeki Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ihbarı üzerine Güvendik Mahallesi'nde operasyon düzenledi. İlçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Güvendik Mahallesi'nde yapılan arama sonucu bir evde saklanmış biri kadın 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzun süredir yolda oldukları için aç ve yorgun olan düzensiz göçmenlere jandarma ekipleri, su ve yiyecek ikramında bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri yapılan düzensiz göçmenler, Van İl Göç İdaresine gönderildi.

İnsan kaçakçılığı yapanların yakalanması için çalışma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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