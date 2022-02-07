Başkale'de 2021'de 2 ton 300 kilo uyuşturucu ele geçirildi

BAŞKALE, VAN (DHA) - VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ve polisin 2021'de yaptığı yol kontrolleri ve düzenlenlediği operasyonlarda 2 ton 300 kilo uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi. 140 operasyonda gözaltına alınan 300 şüpheliden 70'i ise tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu tacirlerine yönelik 2021 yılında yapılan yol kontrolleri ve düzenlenen operasyonlarda İran üzerinden Türkiye'ye sokulan terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretine ağır darbe vuruldu. Yıl içinde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 618 kilo eroin, 292 kilo esrar, 193 kilo metamfetamin, 66 kilo afyon sakızı, 131 kilo sentetik anhidrit, 50 bin uyuşturucu hap, 64 bin kaçak sigara, 322 bin tıbbi malzeme 129 kaçak silah ve 3 bin mermi ele geçirildi.