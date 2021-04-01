Başkale'de 2 bin 815 paket kaçak sigara yakalandı
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Başkale'de 2 bin 815 paket kaçak sigara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'de 2 bin 815 paket kaçak sigara yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli markalarda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan operasyonda çeşitli markalarda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale Jandarma Komutanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Esenyamaç Mahallesi'ndeki 5 şüpheliye ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, şüpheli F.T. ve A.T. ile birlikte toplamda 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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