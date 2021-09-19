Van'ın Başkale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Yarbay Zafer Ersan Erhan yaptı.

Programın ardından Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, beraberindeki 6. Hudut Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Günal Budak, İlçe Emniyet Müdürü Veyis Emre Yeşilırmak ile gazi Rıdvan Güler'i evinde ziyaret etti, gününü kutladı.

Solak, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle ilçedeki öğretmenevinde bir araya gelerek taleplerini dinledi.