Başkale'de 16 kilo eroin ele geçirildi

20.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:14

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 16 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Örmetaş Mahallesi'ndeki harabe mevkiinde eroin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, bölgede yapılan aramada araziye gizlenmiş 16 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA