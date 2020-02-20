Başkale'de 16 kilo eroin ele geçirildi
Haberler » Güncel » Başkale'de 16 kilo eroin ele geçirildi - Haber

Başkale'de 16 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 16 kilo eroin ele geçirildi.

20.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:14
Başkale'de 16 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın ilçesinde, ekiplerince düzenlenen operasyonda araziye gizlenmiş 16 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesinin Örmetaş Mahallesi'ndeki harabe mevkiinde eroin olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, bölgede yapılan aramada araziye gizlenmiş 16 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler