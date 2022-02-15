Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 100 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BAŞKALE, VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda, 100 adet av tüfeği ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Başkale'ye bağlı Sualtı Mahallesi Dereboyu mezrası ve Esenyamaç Mahallesine yüklü miktarda av tüfeği gönderileceği ihbarı üzerine Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler harekete geçti.

Başkale KOM ve Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Hakkari Karayolu Çamlık Yol Kontrol Noktasında, Sualtı ve Esenyamaç mahalleleri istikametine doğru giden şüpheli bir minibüsü durdurdu. Minibüs içerisinde yapılan aramada piyasa değeri 300 bin TL olan 100 adet pompalı av tüfeği ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. - VAN

Başkale'de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Av Tüfeği, Jandarma, Başkale, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title