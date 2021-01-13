Başkale'de 10 bin 5 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Başkale'de 10 bin 5 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

13.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:52
Başkale'de 10 bin 5 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde çuvallar içerisinde 10 bin 5 paket kaçak sigara bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde çuvallar içerisinde 10 bin 5 paket kaçak sigara bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi'nin Sualtı mezrası kırsalında arama faaliyeti sırasında çuvallar içerisinde yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 10 bin 5 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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