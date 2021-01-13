Başkale'de 10 bin 5 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
13.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:52
Van'ın Başkale ilçesinde çuvallar içerisinde 10 bin 5 paket kaçak sigara bulundu.
Van'ın Başkale ilçesinde çuvallar içerisinde 10 bin 5 paket kaçak sigara bulundu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenyamaç Mahallesi'nin Sualtı mezrası kırsalında arama faaliyeti sırasında çuvallar içerisinde yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 10 bin 5 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur