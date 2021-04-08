Başkale'de 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Başkale'de 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkale'de 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde çeşitli markalarda 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde çeşitli markalarda 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile Böğrüpek Piyade Hudut Karakolu Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde, araziye terk edilmiş 20 çuval içerisinde çeşitli markalarda toplamda 10 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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