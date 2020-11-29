Başkale beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkale beyaza büründü

29.11.2020 13:24 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:32

Başkale beyaza büründü Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Başkale beyaza büründü

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Günlerdir sıcak havaların etkili olduğu Başkale'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kısa sürede ilçeyi beyaza bürüyen kar yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde vatandaşların mağdur olmaması ve trafiğin sorunsuz bir şekilde devam etmesi için kar küreme ve temizleme çalışması başlatırken, işyerlerini açan vatandaşlar ise kürekle işyerlerinin önünü temizledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt

Başkale Minibüs Kooperatifi Başkanı Kerem Karaman ise kar yağışının ulaşımı aksamadığını dile getirerek, "Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yollarımız açık. Tek temennimiz bu hastalığın bitmesidir. 2021 yılı daha güzel bir yıl olur inşallah" ifadelerini kullanırken,kar yağışının mevsim itibariyle zamanı olduğunu ifade eden esnaf Hacı İbrahim Aydın ise "Memleketimizde 8 ay kış, 4 ay yaz görüyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri de özellikle yüksek kesimler başta olmak üzere bölgede kar yağışının gün boyunca etkili olacağını söylediler.

Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü
Başkale beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HARUN AKSU

İlgili Haberler

Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Siverek'te kar yağışının ardından Karacadağ beyaza büründü
Beytüşşebap beyaza büründü
Beytüşşebap beyaza büründü
Kar yağışıyla kent beyaza büründü
Kar yağışıyla kent beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Garo Paylan İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Kenan Işık Acun Ilıcalı Diego Armando Maradona
Spor Samatta Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkale beyaza büründü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 13:32:06. #1.14#
title