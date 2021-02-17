Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
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Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

17.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45

İş makinelerinin kar küreme çalışması Karla kaplanan araçlar Kar temizliği yapan vatandaş Esnafla röportaj İş makinelerinin kar küremesi Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İş makinelerinin kar küreme çalışması

Karla kaplanan araçlar

Kar temizliği yapan vatandaş

Esnafla röportaj

İş makinelerinin kar küremesi Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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