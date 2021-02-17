Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
17.02.2021 12:40 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45
İş makinelerinin kar küreme çalışması Karla kaplanan araçlar Kar temizliği yapan vatandaş Esnafla röportaj İş makinelerinin kar küremesi Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İş makinelerinin kar küreme çalışması
Karla kaplanan araçlar
Kar temizliği yapan vatandaş
Esnafla röportaj
İş makinelerinin kar küremesi Başkale beyaz örtüyle kaplandı 135 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur