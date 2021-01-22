Başkale Belediyesine ait seralarda üretim başlayacak

Başkale Belediyesine ait 3 serada üretim yapılması için belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası arasında protokol imzalandı.

Başkale Belediyesine ait 3 serada üretim yapılması için belediye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası arasında protokol imzalandı.

Başkale'deki 3 seranın kullanılabilir ve üretim yapacak seviyeye getirilmesi için Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Tarım ve Orman Müdürü Yunus Emre Tepe ve Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan protokol imzaladı.

Solak, seraların vatandaşların faydalanacağı şekilde düzenlenip üretim yapılacağını belirterek, "Belediyemize ait 3 serada artık üretim yapılacak. Bu seralarda ürünler yetiştirilerek vatandaşlarımız da bundan faydalanacak. Bu vatandaşlarımıza da örnek olacak ve seracılığı yaygınlaştıracaklarına inanıyoruz. Protokolün ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Aşkan da seraların tekrar faaliyete geçmesine vesile olan Solak'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur