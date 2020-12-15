Başkale Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

Van'ın Başkale Belediyesi, kışın vatandaşların kardan dolayı mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Van'ın Başkale Belediyesi, kışın vatandaşların kardan dolayı mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Vatandaşların kış boyunca sıkıntı yaşamaması için kriz masası oluşturan belediye, 40 personel, 8 kepçe, 2 loder, greyder, 2 tuzlama, 2 kar küreme, solüsyon püskürtme aracı ve 2 damperli kamyon ile karla mücadele çalışması yürütecek.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, karla mücadele ekipleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Solak, ilçede kışın çetin geçtiğini belirterek, "Yüzden fazla mahalle ve yerleşim yeri bulunan ilçemizde vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çalışmaları tamamladık. Ekiplerimiz, kış aylarında hizmetlerini aralıksız bir şekilde sürdürecek. Personelimiz, bu aylarda daha fazla fedakarlık yaparak insanlarımıza hizmet verecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur