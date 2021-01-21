Başkale Belediyesi kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor
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Başkale Belediyesi kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor

21.01.2021 13:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:46
Başkale Belediyesi kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından caddelerde biriken kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından caddelerde biriken kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

İlçede 3 günden bu yana etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ilçe merkezi ve mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Gece gündüz çalışma yürüten ekipler, ana arterlerde biriken kar yığınlarını iş makinelerinin yardımıyla kamyonlara yükleyip ilçe dışına taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Tayfur

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