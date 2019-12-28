Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor
Haberler » Güncel » Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor - Haber

Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor

Van Başkale Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı 14 araç ve 25 personelle mücadele veriyor.

28.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:30
Başkale Belediyesi, geceli gündüzlü karla mücadele ediyor

Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı 14 araç ve 25 personelle mücadele veriyor.


Başkale'de dünden bu yana devam eden kar yağışından ötürü Başkale Belediye Başkan Vekili Kaymakam 'ın talimatları doğrultusunda Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, 24 saat aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların mağdur olmaması için ana arterler, mahalle yolları, araçlarının güzergahları, hastane ve okul önleri ile ara sokaklarda temizlik ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca kent merkezindeki kaldırımlar temizlenirken, oluşturulan toplama ekibi de biriken karları kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkartıyor. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler