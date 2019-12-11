Başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 şüpheli yakalandı

11.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:12

Hakkari'de başkalarının yerine ehliyet sınavına girmeye çalışan 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, çeşitli tarihlerde Halk Eğitim Merkezi'nde elektronik ortamda yapılan ehliyet sınavlarına başkalarının yerine girmeye çalışan 8 şüpheli, yüz tanıma sistemiyle tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan zanlılar, Atatürk Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelilerden İ.D'nin aynı suçtan arandığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA