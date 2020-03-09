"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması - Haber
Jandarma, Muş, Güncel

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığınon "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

09.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:33

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığınon "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik uyuşturucuyla mücadele semineri düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemal Okşaş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Meltem İşbilir, öğrencilere, uyuşturucu ve bağımlılığın zararları hakkında bilgi verdi.

Sunumun ardından ekiplerin narkotik köpeği "Caka"nın da kullanıldığı arama çalışması, uygulamalı olarak öğrencilere gösterildi.

MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mart ayında başlatılan uyuşturucuyla mücadele uygulaması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve üniversitenin iş birliği ile önemli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.

Karadağ, ilk etapta iki fakültede başlatılan bu programın diğer fakülte ve yüksek okullarda da düzenleneceğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

'Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok' uygulaması

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

"Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Haber
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var Haber
İran'dan korkutan açıklama: Koronavirüs dışında bir virüs daha var
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Levent Can Hülya Avşar Muhterem Nur Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: "Başka Yol Yok, Uyuşturucuya Geçit Yok" uygulaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 16:16:00. #1.15#