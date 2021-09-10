Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Sona Erdi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Sona Erdi!

Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Sona Erdi!
Bültenler - Haberler | Güncel

İlk kez düzenlendiği 2018 yılından beri başta Ayvalıklılar olmak üzere sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali geçen yıl pandemi nedeniyle verdiği bir yıllık aranından ardından bu yıl 2-8 Eylül tarihleri arasında izleyicilerle buluştu.

Festival, 2 Eylül akşamı Ayvalık Amfitiyatro'da düzenlenen açılış töreninin ardından Leos Carax'ın Temmuz ayında dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanan filmi Annette'in gösterimiyle başladı ve 8 Eylül'de François Ozon'un yine Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan filmi Her Şey İyi Gitti/ Everything Went Fine ile sona erdi.

Direktörlüğünü Azize Tan'ın üstlendiği Başka Sinema Ayvalık Film Festivali'nde bu yıl "Türkiye Sineması 2020 - 2021", "Hayaletler, Hatıralar", Buradan Nereye?", "Olmaz Olmaz Deme", "Kulaktan Kulağa" ve "Çocuklar İçin Sinema" başlıklı bölümlerde toplam 44 film gösterildi; yönetmenler, oyuncular, yapımcılar, sinema sektörü temsilcileri, basın ve öğrencilerden oluşan 155 konuk ağırlandı. Program danışmanlığını Fatih Özgüven'in üstlendiği festivalin afişi bu yıl Cansu Uzun Gün'ün illüstrasyonu ve Emel Işıtan'ın görsel tasarımıyla hazırlandı.

Film gösterimleri Vural Sineması'nda ve Ayvalık Büyük Park Amfitiyatro'da açık havada pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi. Fırtına uyarısı nedeniyle 6 ve 7 Eylül'de amfideki gösterimler festivalin geçtiğimiz yıllarda kullandığı mekânı Sanat Fabrikası'na taşındı.

Kaynak: Bültenler

Cep telefonu kapkaççısı vücudundaki dövmelerden yakalandı
Cep telefonu kapkaççısı vücudundaki dövmelerden yakalandı
MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
MEB, 15 bin öğretmen ataması için takvimi açıkladı
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
MEB'in açıkladığı takvime göre 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim'de alınacak, atama sonuçları...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başka Sinema Ayvalık Film Festivali Sona Erdi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 10:48:40. #1.15#

title