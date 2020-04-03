Başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş verecek Çorum merkezli Ahlatcı Holding, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden 330 kişiye iş vereceğini, 3 bin 300 olan toplam istihdamını yüzde 10 artıracağını duyurdu.

Çorum merkezli Ahlatcı Holding, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden 330 kişiye iş vereceğini, 3 bin 300 olan toplam istihdamını yüzde 10 artıracağını duyurdu. Kaynak: Dunya.com