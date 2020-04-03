Başka işletmelerdeki işini kaybetmiş 330 kişiye daha iş verecek
Çorum merkezli Ahlatcı Holding, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden 330 kişiye iş vereceğini, 3 bin 300 olan toplam istihdamını yüzde 10 artıracağını duyurdu.
03.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:41
Çorum merkezli Ahlatcı Holding, koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden 330 kişiye iş vereceğini, 3 bin 300 olan toplam istihdamını yüzde 10 artıracağını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com