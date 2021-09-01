Başka illerde kayıtlı geçici korumadaki yabancı uyruklu kişiler, Ankara'dan tahliye edilecek
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Başka illerde kayıtlı geçici korumadaki yabancı uyruklu kişiler, Ankara'dan tahliye edilecek

Başka illerde kayıtlı geçici korumadaki yabancı uyruklu kişiler, Ankara'dan tahliye edilecek
Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel

ANKARA'nın mülki sınırları, 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere geçici koruma kaydına kapatıldı.

ANKARA'nın mülki sınırları, 2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara'da yaşayıp kayıtlı oldukları iller farklı olan geçiçi koruma statü sahibi Suriyeliler, kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek. 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara'daki yabancı uyruklu kişiler hakkında Ankara Valiliği, Göç İdaresi, jandarma ve emniyet birimlerinin katılımıyla alınan kararları duyurdu. Yapılan açıklamada, alınan kararar şöyle sıralandı:

"2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatılmıştır. Ülkemizin başka illerinde kayıtlı olup fiilen Ankara ilinde ikamet eden geçiçi koruma statü sahibi Suriyeliler tespit edilerek kayıtlı olduğu illere geri gönderilecek ve kayıtlı oldukları illerde ikamet süreçleri bildirim yükümlülüğü getirilerek takip edilecektir. Ankara ilindeki göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalarda ikamet eden yabancılar tespit edilerek yıkım ve tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar, kayıtlı oldukları illere gönderilecektir. 

Herhangi bir koruma statüsü ya da ikamet izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin kolluk birimlerince yakalanarak geri gönderme prosedürlerinin yerine getirilmesi amacıyla Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altına alınmalarına kararlılıkla devam edilecektir. Yabancılara ait vergi levhası olmayan iş yerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım ivedilikle uygulanacaktır."

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver

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